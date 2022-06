Une scientifique argentine, prix "Nobel" de la statistique

Andrea Rotnitzky, chercheuse principale au Conseil national de la recherche scientifique et technique (le CONICET), a reçu le prix Rousseew de la Fondation Roi Baudouin de Belgique, avec un groupe de spécialistes en statistique, pour ses contributions "en inférence causale", une méthode statistique qui a des applications en médecine et en santé publique.

Rotnitzky travaille au département d'économie de l'Universidad Torcuato Di Tella et est titulaire d'un doctorat de Berkeley.

Selon la Fondation Roi Baudouin, basée à Bruxelles, Rotnitzky et quatre autres scientifiques ont été récompensés "pour leurs recherches pionnières sur l'inférence causale avec des applications en médecine et en santé publique". L'inférence causale est le processus qui consiste à déterminer la cause et l'effet.

Outre la scientifique argentine, James Robins, Miguel Hernán, Thomas Richardson et Eric Tchetgen ont été récompensés. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 12 octobre à l'Université de Louvain en Belgique.

DESCARGAR