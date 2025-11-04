Uncuffing: el fenómeno de las separaciones que crece con la llegada de fin de año

Con más luz, mejor ánimo y nuevas oportunidades sociales, la psicología explica por qué aumentan las rupturas en esta época del año. La psicología advierte que hacia fin de año es cuando se producen más rupturas de pareja. Este fenómeno se conoce como uncuffing, término inglés que significa “quitarse las esposas”, y que hace referencia a la decisión de muchas personas de dejar una relación estable justo cuando el cansancio del año comienza a sentirse.

El psicólogo y escritor, Pablo Melicchio, en diálogo con Viva la Pepa, sostuvo que "la lógica detrás del uncuffing está vinculada a una serie de factores biológicos, emocionales y sociales que confluyen en esta época del año".

Melicchio, además, explicó que "el aumento de las horas de luz natural reduce los niveles de melatonina, la hormona que regula el sueño, e incrementa la producción de serotonina, neurotransmisor que influye en el estado de ánimo. A su vez, se eleva la dopamina, asociada al placer y la motivación, lo que genera un refuerzo del deseo de explorar nuevas experiencias y de socializar más".