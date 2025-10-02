Una visita por el Museo del Mate de la Ciudad de Buenos Aires

Está ubicado en Av. de Mayo 853 y Av. Rivadavia 868, en el centro porteño, en un edificio histórico donde funcionó durante años el Bazar Inglés. Es propiedad de un gran conservacionista y precursor del cuidado del acervo cultural yerbatero: Alberto Plaza.

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, y gracias a la movilera de Radio Nacional Penélope Moro que se acercó al lugar, conversó con Alexis, uno de los actuales socios y nieto del fundador.

En la charla, precisó que el museo cuenta con "una colección de 2500" mates antiguos, de todas las épocas, junto con latas de yerba, pavas y otros elementos temáticos.

“El mate tiene muchas historias para contar y nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida”, indicó la guía Marina.