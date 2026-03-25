Una vida entre tradición y vanguardia

En la emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior, conducida por Juan Sixto, se presentó un programa especial dedicado a Rodolfo Mederos, una de las figuras fundamentales del bandoneón en la música argentina contemporánea.

En el día de su cumpleaños, se realizó un recorrido sonoro y narrativo, abordando su trayectoria desde sus inicios en Buenos Aires, su paso por la orquesta de Osvaldo Pugliese y la creación de Generación Cero, hasta su consolidación como referente de una estética que articula tradición y vanguardia.

La propuesta puso en valor no sólo su obra como intérprete y compositor, sino también su mirada sobre el tango como lenguaje en permanente transformación.

Con un enfoque cultural, histórico y reflexivo, la emisión permitió comprender el contexto en el que Mederos desarrolló su identidad artística y el impacto de sus búsquedas en distintas generaciones.

Una invitación a escuchar su música como parte viva del patrimonio cultural argentino.