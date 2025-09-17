Una vida dedicada a enseñar desde la danza

Silvia Servini celebró el Día del Profesor recordando su trayectoria y el valor de aprender también de los alumnos

Silvia Servini celebró el Día del Profesor recordando su trayectoria y el valor de aprender también de los alumnos

En diálogo con Silvia Maruccio, la bailarina y coreógrafa Silvia Zervini repasó su recorrido como maestra, un rol que considera central en su vida. A sus 75 años continúa dictando clases online para alumnos de distintos países, un camino que inició durante la pandemia y que hoy le permite llegar desde Hungría hasta Italia o España.

Servini destacó la importancia de la flexibilidad y la actualización en la enseñanza, y recordó anécdotas que marcaron su manera de enseñar: desde una niña de 5 años que la llevó a repensar la forma de transmitir la danza, hasta la necesidad de acompañar a cada estudiante desde su propio bagaje cultural. Además, contó sobre sus próximas presentaciones en Buenos Aires, San Andrés de Giles, Escobar y Neuquén.