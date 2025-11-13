Una turista brasileña murió tras ser atacada en plena avenida Corrientes

Una turista brasileña fue agredida sin motivo aparente por un hombre que la cruzó en la calle. La mujer recibió una trompada que la hizo caer al suelo y golpearse la cabeza. Lamentablemente, horas más tarde murió. El hecho ocurrió este jueves en horas del mediodía en la avenida Corrientes al 3200, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El agresor fue capturado horas después del ataque y quedó alojado en el hospital Borda. Si bien no trascendió la identidad del agresor, se sabe que es un hombre de 30 años, que tiene problemas psiquiátricos y 20 antecedentes penales.

Ante este escenario, el psiquiatra forense y profesor universitario Andrés Mega dialogó con Creer o reventar y sostuvo que "la única opción es modificar el texto de la Ley de Salud Mental". Añadió que transformar la ley permitiría avanzar hacia modelos que combinen derechos y seguridad sin caer en estigmatización.