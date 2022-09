Una tucumana participará del Mundial de Karate en Italia

La deportista tucumana Micaela Leguizamón está muy feliz porque se confirmó que va a participar del Mundial de Karate que se disputará en Italia, el próximo 27 de octubre. “Porque soy mujer haber alcanzado este logro es muy importante para mí y para todas las mujeres. Gracias a Dios se dio la oportunidad de haber ganado campeonatos y ser seleccionada me pone muy contenta, es un logro que se ve con los años y está progresando muy bien. Practico desde los 8 años y hoy tengo 27 y me encanta ya que no solamente es una disciplina. El torneo se evalúa a fines de octubre y la preparación que tengo es de un equipo técnico que se ha basado en superación, sea físico, mental, nutricional y van en progreso marchando muy bien, entrenando el doble. Hoy en día le dedico entre seis y siete horas”, comentó la deportista que fue recibida por el gobernador Osvaldo Jaldo.

