Una startup revoluciona el sector de los servicios al digitalizar los oficios mediante IA

El mercado de las reparaciones y el mantenimiento doméstico da un salto hacia la modernización de la mano de Clickie, una innovadora startup cofundada por Tomás Dascola. La plataforma nace con el claro propósito de transformar un sector que históricamente dependió del boca en boca y de las recomendaciones informales.

En diálogo con 100% Nora, Dáscola aseguró que "quien necesita una reparación solo debe describir el inconveniente en la aplicación mediante un texto, una fotografía o un video".

Además, describió que "la app està haciendo base en Buenos Aires y Córdoba, pero que de a poco se está extendiendo por todo el territorio".

A través de esta tecnología, la firma busca profesionalizar el mercado de los oficios, garantizar el acceso a servicios técnicos totalmente confiables y, al mismo tiempo, impulsar la inclusión financiera y laboral al generar nuevas oportunidades para los trabajadores independientes de cada zona.

En ese punto, un sistema de inteligencia artificial analiza el material para identificar el problema exacto y organiza la solicitud de manera automática. El requerimiento se distribuye entre profesionales verificados de la zona, quienes envían sus presupuestos para que el cliente compare libremente las opciones y elija la propuesta que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.