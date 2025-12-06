Una santiagueña obtuvo el 5° puesto en el "Oscar del Helado" en Italia

La argentina Pilar Carballo se ubicó en el 5° puesto de la Coppa d'Oro realizada en Longarone, Italia, entre 70 maestros heladeros de todo el mundo.

Oriunda de Santiago del Estero y dueña de heladerías en esa provincia y Córdoba, se destacó en el certamen internacional con su sorbete de mango.

"Participar en la Coppa d’Oro en Italia fue un sueño y obtener el quinto lugar entre tantos referentes internacionales es una emoción enorme", afirmó la pastelera de 37 años.

Por su parte, Maximiliano Maccarrone, presidente de Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), formó parte del jurado que evaluó a los participantes.

Tras ganar la 2° edición de la Coppa d'Oro del Helado Argentina, Carballo accedió al pase directo para representar al país en este certamen internacional.

"La Coppa d'Oro es una oportunidad única para mostrarle al mundo que el Helado Artesanal Argentino está entre los mejores", destacó Maccarrone.

Para Maccarrone, "el desempeño de María Pilar es un orgullo que refleja ese camino, su participación en Italia nos representa a todos y confirma el reconocimiento internacional que ha logrado nuestro helado artesanal".

Carballo presentó un sorbete de mango -mismo sabor con el que se consagró en la competencia nacional-, que se destacó por su textura natural, equilibrada y de gran intensidad aromática.

Establecido en 1970, el Premio Internacional "Coppa d'Oro" es considerado el "Oscar del Helado".

Este año, el protagonista del certamen fue el sabor mango que debieron elaborar todos los participantes ante la presencia del jurado.

Tras la primera prueba práctica, se evaluó sabor y estructura (cuerpo, textura, sensación de frío) además del orden e higiene de la zona de trabajo.