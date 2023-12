" Una reforma laboral no se puede dar por decreto"

El abogado laboralista realizó un análisis en Radio Nacional Resistencia sobre la reforma del sistema laboral que a través del DNU que dió a conocer el presidente Javier Milei : "tenemos que partir de la base que una reforma laboral no se puede dar por un decreto , porque no hay necesidad ni hay urgencia. Esto no quiere decir que alguno de los aspectos que fui leyendo esta mañana, porque es muy extenso, o sea que no he profundizado en cada uno de los aspectos, pero vi cosas que pueden ser muy interesantes, pero naturalmente uno espera de un gobierno, sea el que sea, una convocatoria a todas las partes que se verán afectadas o beneficiadas. Hay una cuestión que es clara, Argentina necesita una reforma laboral, sí, tenemos leyes del año 1970, un país que no existe más, pero se debe convocar fundamentalmente a las agrupaciones sindicales que representan a los trabajadores y también a la parte empresarial, y debe darse un debate democrático. No se puede modificar una ley por un decreto, más allá de que haya cosas interesantes. Entonces, el gran problema que tenemos es la legalidad del decreto, que a mi juicio, sería inconstitucional. En algunos casos afecta derechos, en otros casos mejora alguna circunstancia pero hay cuestiones que son perjudiciales para el trabajador y que deben ser aprobadas por el Congreso de la Nación, que es a quien la Constitución le otorga la facultad de legislar".

