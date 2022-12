“Una puerta que se abra y que no se vuelva a cerrar”

En NuestrosSures habló Natalia Maderna, quien tras ser la primera mujer en relatar un partido del Mundial para Radio Nacional, se convirtió en una pionera de nuestro tiempo. “Más allá de que algunas puertas se están empezando a abrir, ahora también esas puertas se abren porque somos las mujeres, y somos nosotras, quienes nos empezamos a animar a ocupar esos espacios”, y agregó que se animan porque saben que del otro lado existe una red de sostén y “aguante”.

En los 85 años de historia de la Radio Pública nunca se había escuchado una voz femenina relatar un partido del Mundial de futbol, dato que manifiesta que nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma, que en un principio quizás genere incomodidad. “Ojalá sea un quiebre de paradigma. A partir de ahora esa escucha que tenemos tan patriarcal, por una cuestión meramente cultural, eso también es lo que tenemos que empezar a romper y a quebrar.Estamos muy acostumbrados, tanto hombres como mujeres, a escuchar a varones relatar”, explicó la periodista y locutora.

Hace unos años atrás escuchar a una mujer relatando futbol era impensado. “Yo nunca me pensé como una mujer relatora de fútbol - confesó Natalia-. Tengo 36 años y creo que las mujeres de mi generación no solo no nos imaginamos relatoras de fútbol, porque tampoco nos imaginamos jugadoras de fútbol. Todo lo que tiene que ver con el deporte y fundamentalmente con el fútbol.”Y agregó que hasta ahora las mujeres consumían futbol, pero no eran partícipes de él. En cambio hoy nos convertimos en protagonistas, mujeres que juegan a la pelota, que visten la camiseta de la selección nacional, y que imparten justicia en un partido de varones.

“Yo creo que no dimensionamos las cosas que está dejando este mundial de Qatar”, concluyó Natalia Maderna, nuestra pionera contemporánea, partícipe de un mundial que refleja los cambios socio-históricos que se dan a nivel mundial y las puertas que selograron abrirpara posibilitar la participación de las mujeres y disidencias en todos los ámbitos de la vida pública.

Inka von Linden, Área de Género Radio Nacional Río Turbio