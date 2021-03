Una periodista tucumana denunció a su exempleador por abuso sexual

La joven periodista tucumana Dai Albertus Paz, denunció esta mañana por abuso sexual a su exempleador, un reconocido titular de una consultora local, hecho que habría ocurrido en 2016, según relató. “Estoy en paz. Después de cuatro años y medio puedo hablar públicamente de cómo me siento, qué me ha pasado, qué me han hecho y quién me lo hizo.

La verdad que haber transitado este camino en el que yo decía qué era lo que me había sucedido, pero no poder decir quién me lo había hecho, me estaba matando. Hoy estoy feliz.

Acabo de salir de la fiscalía de dar hacer una denuncia que duró más de dos horas y me siento muy bien”, comentó Albertus Paz a la salida de Tribunales.