Una película sobre una película donde hacen una película

En "Epsléndida Siesta" hablamos con Guadalupe Yepes, la directora estrena el próximo 22 de septiembre "Corte" en el emblemático cine Gaumont.

S I N O P S I S

Vanesa echa a Joaco de la casa cuando comprueba que le fue infiel. Siguen viéndose porque escriben juntos una película. Él le ofrece amistad y ayudarse en lo artístico, no quiere perderla. Ella acepta, no puede pensarse sin él. Pronto quedan atrapados en relatos de enojo, miedo y victimización. Joaco se torna irascible e intolerante y ella no logra tomar distancia. Vanesa comienza a plasmar en un cortometraje lo vivido en su pareja, lo que la ayuda a atravesar la ira y la depresión para finalmente aceptar la separación.

Pero algo más grande sobre ella misma se le revela en ese camino.

E L E N C O

Gilda Scarpetta

Alejandro Catalan

Luis Machín

Cristina Banegas

Matías Bassi

Maria Ucedo

Santiago Gobernori

Camila Tocker

Lola Coppen

Antonia Peruzzotti