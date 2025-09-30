Una película que rescata la memoria de una familia de artistas

En charla con Mariano del Mazo y Mariana Fossati, la directora Paula Romero presentó El sueño imposible, su primer largometraje documental. La obra indaga en el legado de Ernesto Bianco e Iris Alonso a través de los testimonios de sus hijas, Ingrid Pelicori e Irina Alonso, y un valioso archivo de época. La película rescata memorias de una familia fundamental para el espectáculo argentino y pone en primer plano el rol de las mujeres en la transmisión cultural. Con música de Mincho Garramone y un trabajo minucioso de montaje, la cinta propone una reflexión sobre el archivo, la herencia artística y la construcción de identidad.