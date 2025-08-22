Una película que conecta a Madrid y Buenos Aires desde lo más íntimo

El actor Luciano Cáceres y el director Diego Corsini conversaron con Mariano del Mazo en Nacional Folklórica sobre Adiós Madrid, la película que estrena el 28 de agosto en salas argentinas. La historia sigue a Ramiro, un hombre que debe viajar a España para firmar la eutanasia de su padre, ausente desde hace 35 años.

El film, que combina un elenco argentino y español, aborda temas como el abandono, el enojo, la reconciliación y los vínculos familiares elegidos. Cáceres destacó la potencia emocional de su papel y la intensidad del rodaje, mientras que Corsini relató cómo la producción independiente se gestó en tiempo récord entre Buenos Aires y Madrid. La película ya fue reconocida en festivales internacionales y promete ofrecer una mirada única sobre la capital española y los lazos que cruzan océanos.