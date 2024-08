En “Dos horas con la actualidad”, Boris y Clara Lis conversaron con una pareja de talentosos músicos españoles: la pianista Isabel Pérez Dobarro y el flautista Rubén Torres Melero.

Ella estuvo en Buenos Aires para presentar su flamante álbum dedicado a música de compositoras de todas las épocas. En esta entrevista, dio detalles sobre ese trabajo, que conlleva una amplia labor de investigación. Rubén, por su parte, contó sobre propia experiencia abordando música de compositoras y sobre los desafíos que enfrenta como flautista.

Isabel Pérez Dobarro es una de las pianistas españolas con mayor proyección internacional. Desarrolla su actividad concertística en Estados Unidos, España, Alemania, Rusia, Bélgica, Argentina, Italia y Portugal.

Ha recibido numerosos premios en concursos internacionales, como el segundo premio en el American Protegé International Piano Competition, el tercer premio en el Grand Prize International Virtuoso Competition y el primer premio en los Concursos Internacionales de Cidade do Fundao en Portugal.

Por su trabajo en la recuperación de obras de compositoras, Isabel ha sido invitada a interpretar el Concierto para piano y orquesta de Clara Schumann en la Women Now Conference, junto a la Reina Letizia y Kathleen Kennedy. Además, fue nominada al Future Classic Woman Award en Londres. En el año 2016, junto a la mezzo-soprano Anna Tonna, Isabel Dobarro recibió el premio New York Women Composers Seed Grant para la realización del Proyecto Women in Music, iniciativa que promueve la música compuesta por mujeres tanto en Estados Unidos como en España.

Ha organizado y participado en un homenaje a la compositora Pauline Viardot con motivo de su bicentenario, iniciativa que incluyó eventos en la Universidad de Harvard, New York University, Teatro Jovellanos, Alcázar de Sevilla e Institut Français, entre otras instituciones, además de una grabación discográfica, edición de obras, artículos y conferencias en todo el mundo.

Isabel ha impartido clases magistrales en el Festival Internacional de Ópera de Morelia junto a profesores de Juilliard Music School y del Curtis Institute, en el Cuarto Festival de Perfeccionamiento Pianístico de Veracruz, en el Conservatorio Superior de Música de la Coruña y en el New York University Undergraduate Collegium.

Rubén Torres ha desarrollado su carrera concertística en alguno de los auditorios más importantes tanto a nivel nacional, como el Palau de la Música de Barcelona o el Hakuju Hall de Tokio.

Su repertorio, que abarca desde el barroco hasta nuestros días, incluye la realización de estrenos como el Rondó para un Mayorazgo de Teresa Catalán, interpretado por primera vez en el Palau de la Música Catalana junto a la Orquestra Sinfónica Solidaria de Barcelona bajo la batuta de Clàudia Dubé Oranías.

Además de su carrera como intérprete, Rubén desarrolla su actividad como pedagogo, dictando clases tanto en España como en el extranjero. En este sentido, ha sido invitado como profesor y mentor en los cursos Sustav Orkestara Djece i Omladine (System of Orchestras for Children and Young People) en Croacia.

Rubén se licenció en la ESMUC. Además, ha recibido consejos y participado en clases magistrales de figuras internacionales como Sarah Louvion, Francisco López, Anaïs Benoit, Frederic Sánchez y Emmanuel Pahud.