Una nueva ola de frío deja heladas y temperaturas bajo cero en varias provincias

El ingreso y la permanencia de una masa de aire frío continúan reforzando las condiciones invernales en gran parte de la Argentina. Las bajas temperaturas dominarán durante la mañana, con heladas en amplias zonas del centro, oeste y sur del país, mientras que el tiempo estable favorecerá cielos despejados o con escasa nubosidad en la mayor parte del territorio.

En la región central se espera una jornada fría durante las primeras horas, con una posterior recuperación moderada de las temperaturas. La ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 5°C y una máxima de 14°C. Córdoba registrará una de las mañanas más frías de la región, con 0°C de mínima y 15°C de máxima. En Santa Fe se prevén temperaturas entre 1°C y 15°C, mientras que Entre Ríos oscilará entre 3°C y 15°C. La Pampa también presentará condiciones de helada, con una mínima de 0°C y una máxima de 12°C.

En Cuyo persistirán las temperaturas muy bajas. San Juan registrará una mínima de -2°C y una máxima de 12°C, Mendoza tendrá valores entre 0°C y 11°C, mientras que La Rioja alcanzará los 13°C durante la tarde tras una mañana fría y despejada.

El norte argentino mostrará contrastes térmicos importantes. Chaco tendrá temperaturas entre 4°C y 17°C, Corrientes entre 6°C y 17°C, Formosa entre 8°C y 18°C y Misiones entre 9°C y 17°C. En el NOA, Jujuy presentará cielo cubierto con neblina y temperaturas entre 7°C y 13°C, mientras que Salta registrará entre 7°C y 14°C. Santiago del Estero alcanzará una máxima de 17°C bajo cielo despejado.

La Patagonia continuará siendo la región más fría del país. Chubut registrará una mínima de -1°C y una máxima de 8°C, Neuquén entre 2°C y 11°C, Río Negro entre 1°C y 11°C, Santa Cruz entre 0°C y 6°C y Tierra del Fuego entre 0°C y 3°C, donde además se esperan precipitaciones débiles y abundante nubosidad.

El panorama nacional seguirá marcado por condiciones típicamente invernales, con aire seco, heladas matinales y una baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del país. Las temperaturas permanecerán por debajo de los valores habituales en numerosas provincias, especialmente durante las primeras horas del día, consolidando un escenario de frío intenso en el cierre de junio.