Una nueva generación que improvisa con raíz folklórica

En La tempranera, María Fernanda Heras conversó con Brian Simaldoni, joven cantante folklórico y payador nacido en Mar del Plata y criado en Dolores. Comenzó a improvisar a los 10 años y hoy recorre escenarios de todo el país defendiendo este arte centenario. Mencionó a sus maestros Roberto Parodi y los Velázquez, y destacó la importancia de figuras como José Curbelo en el reconocimiento del Día Nacional del Payador. Próximamente se presentará el 18 de octubre en Castelli, el 30 de noviembre en Gómez Bransen y el 14 de diciembre en Punta Lara. Además, lanzará “4 Tiempos”, un trabajo que reúne una zamba, un tango y una chacarera de su autoría.