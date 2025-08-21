Una noche de tangos y encuentros

En Nacional Folklórica, Florencia García Casabal visitó a Mariano del Mazo y conversó sobre su próximo espectáculo Arrabal de mi ilusión, que realizará junto a la pianista Vero Bellini en el Club Social Cambalache. La cantante, integrante de Flores Negras y con una extensa trayectoria en tango y folclore, destacó la importancia de la voz como instrumento vital y personal. Durante la entrevista adelantó que la presentación contará con invitadas especiales como Ana Escalada en bandoneón, Laura (compañera en Flores Negras) y Julieta Llosa. Además, reflexionó sobre la madurez en el canto y la riqueza de la música popular.