Una noche de homenaje y canciones en La Paila

Mónica Abraham y Pablo Parsi visitaron a Norberto Passera en el estudio de Nacional Folklórica y repasaron su recorrido artístico y el ciclo Gracias por la música, que realizan junto a Jorge Giuliano en La Paila. Contaron cómo preparan un concierto especial que rendirá tributo a Mercedes Sosa y a Violeta Parra, y recordaron anécdotas de escenarios compartidos, homenajes a creadores como Ramón Navarro y Chico Novarro, y la emoción de revisitar el disco Cantora. Además, reflexionaron sobre la vigencia del folclore, la búsqueda constante de repertorio y la conexión entre la música popular y las nuevas generaciones.