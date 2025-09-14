Una noche a pura pizza y empanada

La 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce), se realizará el martes 16 de septiembre.

Ese día, se podrá disfrutar de promociones en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional: la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con distintas opciones de pago.

Los comercios adheridos y las promociones que ofrecen se pueden conocer en: https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/

Allí, en un mapa interactivo, los consumidores pueden encontrar fácilmente las pizzerías participantes y sus promociones.

Como antesala, el lunes 15 de septiembre, de 11 a 15, en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte (frente al Obelisco), Apyce realizará una degustación de pizza, en la que se elaborarán 4.000 porciones de pizza en vivo.

Para esta acción se utilizarán: 125 kilos de harina, 150 kilos de muzzarella, 50 kilos de salsa de tomate, 30 litros de aceite.

La producción estará a cargo de un equipo de 10 maestros pizzeros, 10 ayudantes y tres técnicos, quienes trabajarán con dos hornos eléctricos de cinta continua montados en el camión autosustentable de Apyce de 15 metros de largo.

Al finalizar el evento, la entidad realizará una donación solidaria de 250 pizzas al Comedor Los Piletones de la Fundación Margarita Barrientos y otras 250 pizzas al SAME.

En ediciones anteriores, más de 1.500 locales en todo el país formaron parte de la iniciativa.

“La Noche de la Pizza y la Empanada” es una celebración federal y cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, gobernaciones y municipios de diferentes provincias.