Una niña de diez años murió por hantavirus en la localidad bonaerense de General Belgrano

Se trata de la tercera persona fallecida este año por la enfermedad en la provincia de Buenos Aires. El Municipio fue el encargado de confirmar la causa del deceso y destacó que “se encuentran en marcha las acciones epidemiológicas necesarias para el control del foco, con el objetivo de prevenir la aparición de nuevos casos”.

En diálogo con Ramos Generales, la médica infectóloga Elena Obieta, especialista de la Sociedad Argentina de Infectología -SADI- brindó detalles de la enfermedad así como recomendaciones a tener en cuenta.

"La hantavirosis es una una enfermedad viral que transmiten los roedores, porque eliminan partículas virales con la orina y los desechos, al hombre".

Advirtió que se trata de una "enfermedad vieja" pero que "da el síndrome cardiopulmonar por hantavirus que tiene mucha mortalidad" y, por ello, es "gravísima".

"Todos los años hay casos y la provincia de Buenos Aires es uno de los corredores" de transmisión pero también "hay en el NEA y el NOA así como en la zona de la Patagonia con el virus Andes".

"El hantavirus tiene una muy rápida progresión a la dificultad respiratoria".

La infectóloga aconsejó "evitar contacto con roedores, no dar alimento, no juntar basura o evitar acumular restos orgánicos o comida potencial" para ellos.

Debe sospecharse infección por hantavirus en personas que residan o hayan estado en zonas con circulación viral y presenten fiebre sin etiología definida, que pueden estar acompañadas de mialgias, escalofríos, astenia, cefalea o dolor abdominal, habiendo tenido en las seis semanas previas exposición a roedores o sitios donde habita el reservorio; o bien contacto estrecho con un caso confirmado de hantavirosis por virus Andes.