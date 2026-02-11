Una nevada atípica en febrero cubrió las cumbres de Bariloche y trajo alivio en medio de los incendios

El periodista de LRA 30 Radio Nacional Bariloche, Diego Llorente, dialogó con Segundo Round, el programa de Hernán Mundo, sobre la sorpresiva nevada que tiñó de blanco el cerro Catedral y otras zonas altas de la región en pleno mes de febrero.

Llorente explicó que si bien existen antecedentes de nevadas aisladas durante el verano, el fenómeno registrado esta semana fue inusual por la brusca caída de temperatura. “No es habitual que nieve en enero o febrero. Puede haber alguna nevada tenue, pero lo que ocurrió ahora fue atípico”, señaló.

Tras un fin de semana con temperaturas cercanas a los 30 grados, el ingreso de un frente frío provocó lluvias persistentes en la ciudad y nevadas en las zonas de mayor altura. En algunos sectores de montaña la temperatura descendió hasta los cuatro grados bajo cero, generando una postal más cercana al otoño que al verano patagónico.

Más allá del impacto visual, el fenómeno climático tuvo consecuencias positivas en un contexto complejo para la región.

La Patagonia norte viene atravesando una temporada marcada por la sequía, las altas temperaturas y los incendios forestales, especialmente en el noroeste de Chubut y áreas cercanas.

“Lo importante es que estas lluvias ayudaron a aplacar los incendios. El alivio es enorme, sobre todo para los brigadistas y bomberos que vienen trabajando sin descanso”.

Si bien los focos ígneos suelen desarrollarse en zonas alejadas de los centros urbanos, Llorente remarcó que la pérdida de hectáreas de bosque impacta directamente en el patrimonio natural de la región y en el ánimo de la población.

La combinación de lluvias, descenso térmico y mayor humedad generó un respiro en una temporada particularmente exigente en materia ambiental.