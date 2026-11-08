Una multitud escoltó al Papa León XIV hacia la Casa Rosada

En su primera actividad oficial, el Sumo Pontífice dejó una ofrenda floral al pie del monumento al general José de San Martín, en la plaza del Libertador, en Retiro.

En el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, el Papa fue recibido por el presidente Javier Milei al pie del avión. Ambos estrecharon sus manos e intercambiaron saludos protocolares.

De este modo, León XIV se convirtió en el primer papa en visitar Argentina luego de 39 años.

Cientos de feligreses escoltaron a la caravana que trasladó al Sumo Pontífice hacia Casa de Gobierno, donde se organizó una ceremonia de recepción oficial y una audiencia privada con el presidente Milei.

Desde la torre de control del aeroparque el comandante a cargo dio un mensaje de bienvenida al Pontífice apenas aterrizado en suelo argentino.

"Desde la torre de control queremos darle la bienvenida, es una inmensa alegría y nos llena de emoción su presencia y el significado de su visita para nuestro país", fueron las palabras del funcionario a cargo de habilitar el aterrizaje del avión papal.

Un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas trajo al Pontífice al aeroparque metropolitano Jorge Newbery desde Uruguay, donde había iniciado el jueves una gira por Sudamérica que concluirá en Perú.

La banda del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Iriarte” ejecutó el Himno nacional y la Marcha pontificia tras la bienvenida del presidente de la Nación al pontífice.

El Santo Padre visitó luego el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

Allí, el Pontífice colocó una ofrenda floral al pie del monumento al Libertador, acompañado por el canciller argentino Pablo Quirno.

Tras un toque de silencio, el Papa concluyó su primer acto oficial y se trasladó a la Casa Rosada donde volverá a encontrarse con el jefe del Estado para una ceremonia oficial de bienvenida junto a todo su gabinete e invitados especiales.

En el salón Blanco, se organizó una audiencia privada entre el Presidente y Karina Milei y ambos estados intercambiarán obsequios.

A su término se realizará el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad y luego el presidente Javier Milei y el papa León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19.

Como estaba previsto, ni bien el avión se vio en el cielo porteño empezaron a sonar las campanas de todas las iglesias y capillas de la ciudad de Buenos Aires para darle la bienvenida al ilustre visitante.

Tras aterrizar, el personal de cabina desplegó una bandera argentina y otra del Vaticano por las ventanillas delanteras de la nave.

Luego León XIV recibió los saludos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva, y el secretario de la Conferencia Episcopal, Raúl Pizarro. También estuvo presente un grupo de jóvenes y personas mayores que le dieron la bienvenida y le entregaron obsequios.