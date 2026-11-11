Una multitud emocionada presenció la última misa de León XIV en Argentina

Fieles de todo el país se congregaron en los alrededores de la Basílica de Luján, en la última misa del papa León XIV en su visita a la Argentina.

Desde la organización del evento estimaron que alrededor de dos millones de personas se acercaron a la localidad bonaerense para ser parte de este encuentro con el Santo Padre.

Quienes llegaron en automóvil debieron caminar más de diez kilómetros desde los estacionamientos hasta la zona de la Basílica.

Entre los concurrentes coincidían las expresiones de emoción y las banderas vaticanas y argentinas para saludar al Santo Padre, que recorrió las últimas cuadras del camino en el papamóvil.

Kilómetros, emoción y fe

“Vinimos de Resistencia, Chaco, llegué a Buenos Aires el sábado a la mañana, estoy sin dormir, pero feliz. La fe mueve montañas, todo sea por Dios y por el Papa”, dijo una mujer, mate en mano.

En tanto, una joven acompañada por su familia, aseguró: “Somos de Chivilcoy, por suerte no tuvimos inconvenientes para llegar, la ruta estaba bastante despejada, a la madrugada ya habíamos llegado, estamos muy contentos, estamos en un lindo lugar para verlo”.

“Soy de Comodoro Rivadavia, llegamos hoy, nos preparamos varios días para llegar, traje una mochila llena de cosas de mis amigos y vecinos para bendecir, también una carta con pedidos y agradecimientos”, expresó una mujer que flameaba una bandera argentina.

A pocos metros de las vallas principales, un hombre mayor llegado desde Godoy Cruz, Mendoza, no podía contener las lágrimas mientras sostenía un rosario entre sus manos: “Viajamos más de quince horas en micro con toda nuestra parroquia. A mi edad pensé que no iba a volver a vivir algo así en nuestro país; ver pasar al Santo Padre tan cerca te renueva el alma y te da fuerzas para seguir”.

También dijeron presente delegaciones juveniles que le pusieron color y música a la espera. “Vinimos en grupo desde Río Cuarto, Córdoba, con carpas y guitarras para pasar la vigilia. Caminamos un montón desde la ruta, pero estar acá cantando junto a tanta gente de todos lados es una experiencia inolvidable que nos vamos a llevar para toda la vida”, contó un joven scout de 21 años con una pañoleta celeste y blanca al cuello.

Por su parte, un matrimonio de Salta capital que cargaba a su pequeño hijo sobre los hombros resumió el sentir general de la plaza: “Hicimos un esfuerzo enorme para poder viajar en familia y agradecer por la salud de nuestro nene. No importa el cansancio ni las horas de espera, queríamos recibir su bendición acá, a los pies de la Virgen de Luján”.

Una multitud emocionada presenció la última misa de León XIV en Argentina

Desde Tucumán, vendieron panchuques y organizaron rifas para conocer al Papa

Lo que comenzó como una propuesta docente hoy es una realidad. Un grupo de 33 estudiantes de 5to y 6to año de la Escuela de Artes y Oficios Obispo Colombres logró viajar a Buenos Aires para participar de las actividades del papa.

Fueron semanas de esfuerzo, ventas callejeras y trabajo colectivo lo que permitió reunir los recursos necesarios para concretar el viaje.

En San Juan, se colocaron pantallas gigantes en la catedral para seguir el último día de visita del Pontífice.