Una multitud disfrutó la Noche de los Museos en Radio Nacional

Una multitud recorrió este sábado el histórico edificio de Radio Nacional en el microcentro porteño para disfrutar de diferentes propuestas artísticas y musicales organizadas por la radio pública en el marco de la Noche de los Museos.

La actividad comenzó pasadas las 18 con la presentación de la agrupación sinfónica del Ejército Argentino, que repasó un repertorio de marchas militares y música popular sobre la calle Maipú al 500, frente a la fachada de Radio Nacional.

En tanto, hacia las 19 la fila de curiosos y oyentes de las emisoras que funcionan en el edificio ya doblaba la esquina de Lavalle mientras aguardaban su turno para participar de las visitas guiadas en las que locutores de AM 870 Radio Nacional, FM 93.7 Nacional Rock, FM 98.7 Nacional Folklórica y FM 96.7 Nacional Clásica contaban historias y anécdotas protagonizadas por históricos personajes de la radiofonía argentina en alguno de sus estudios.

Mientras que en el auditorio principal se presentaba la orquesta de Aeropuertos Argentina, en un escenario montado sobre la calle se alternaban diversos artistas con parte de la programación especial preparada para esta jornada.

Tras la recorrida, una de las visitantes, Gabriela, de 20 años y quien llegó en 2022 a Buenos Aires desde la localidad entrerriana de Concordia para estudiar periodismo, contó: “Había venido una vez el año pasado a la radio como parte de un trabajo de la facultad, pero me había limitado a lo que tenía que hacer y me quedaba pendiente conocer un poco más del edificio porque me había llamado mucho la atención las dimensiones de todos los espacios, así que cuando supe que estaba esta oportunidad no me la quise perder”.

“Todos deberían tener la oportunidad de conocer este edificio porque cuando uno escucha las cosas que cuentan en la visita guiada se termina dando cuenta de que mucho de nuestra historia pasó por estas paredes, y escuchar música en el auditorio es algo que nadie debería perderse, no creo que queden muchas radios en el mundo con un espacio para música en vivo de estas características”, añadió.

Por su parte, el director de Radio Nacional, Héctor Cavallero, destacó que “el edificio mismo está catalogado como museo histórico nacional y por lo tanto somos también un museo. Esta actividad es una manera más de abrirnos a la gente para que vea cómo este edificio maravilloso está cuidado y tiene joyas como los pianos que están dentro de los estudios o conocer episodios importantísimos de la radiofonía argentina que sucedieron acá”.

“Radio Nacional hoy quiere contarles a todos que es una de las radios más importantes del país, si es que no es la más importante a través de sus 102 frecuencias que van desde la Antártida hasta La Quiaca”, apuntó.

Pablo Valente, gerente de programación y contenidos de Radio Nacional, afirmó que “la emisora ya venía participando en La Noche de los Museos, pero esta es la primera vez que nos toca como gestión y queríamos darle una impronta con la participación de muchos artistas de los que habitualmente suenan en todas nuestras radios".

En el auditorio de Radio Nacional se presentaron la orquesta de Aeropuertos Argentina, Delfina Cheb, Florencia Dávalos, Majo Carrizo, Valeria López Vila y Musha Carabajal, entre otros artistas; en tanto que en el escenario sobre la calle Maipú se presentaron Vale Acevedo, Feli Ruiz, Talhue y Dueñas del Malambo.