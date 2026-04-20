Una multitud despide a Luis Brandoni en la Legislatura porteña: "Fue una usina para la actuación"

El Salón de los Pasos Perdidos del histórico edificio de la Ciudad de Buenos Aires concentra expresiones de dolor y respeto tras el fallecimiento del actor. Desde el mediodía, una multitud compuesta por ciudadanos, colegas del ambiente artístico y el círculo íntimo se acercan para rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la escena nacional. Nora Briozzo, en “100 % Nora”, conversó con el actor Diego Pérez que lo entrevistó recientemente en su programa “Pantagruélicos famosos” que se emite por el Canal de la Ciudad.

“Fue totalmente inesperado”, dijo en referencia a la noticia de la muerte de Brandoni, “me enseñó muchísimas cosas, lo disfruté un montón”.

“Tuve la dicha de poder ser dirigido por él, fue una usina de conceptos y cosas para la actuación”, señaló al recordar su trabajo en Justo en lo mejor de mi vida, "una de las obras que más amé en mi vida”.

“Como espectador, me dio mucha alegría", remarcó Diego Pérez.

La organización del funeral de Estado, que se extenderá hasta las 22 horas, estuvo coordinada por el productor teatral Carlos Rottemberg, amigo entrañable de "Beto".

Rottemberg asumió la responsabilidad de gestionar la logística del evento que fue consensuado y validado por las hijas del actor, Micaela y Florencia, y su última pareja, Saula Benavente.