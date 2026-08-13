Una mujer fue madre por primera vez a los 62 años y estableció un récord en la Argentina

Se llama Mabel, vive en la localidad bonaerense de San Nicolás y había logrado quedar embarazada a través de un tratamiento de fecundación in vitro. David, el bebé, nació por cesárea el miércoles y está en perfectas condiciones. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el médico rosarino tratante de la mujer para abordar la particularidad del caso.

El Doctor Matías Colabianchi explicó que el tratamiento que realizó fue una terapia regenerativa biológica celular con células madre de la paciente de 62 años.

“Mas allá de escuchar la historia de Mabel, decidí acompañarla en el proceso y hacer el tratamiento. La parte biológica daba ciertas certezas. A mí me interesan los pacientes, en eso me enfoco”.

“No utilizamos óvulos de Mabel”, aclaró el profesional, “es una práctica muy común la donación”.

"No es necesario que un útero este ciclando para prepararlo para una transferencia embrionaria", señaló.

En este caso, la mujer quedó embarazada con el primer tratamiento y no requirió cuidados o precauciones específicas durante los siguientes nueve meses.

A esa edad, una mujer normalmente ya atravesó la menopausia, por lo que la gestación requiere técnicas de reproducción asistida.