Una mujer denuncia que Aerolíneas Argentinas perdió a su gato

María Lidia Varela se mudó desde Chaco a Bariloche junto a su pareja y sus tres gatos pero, uno de ellos, llamado “Elbo”, fue extraviado por la línea de bandera y permanece desaparecido sin haber logrado explicaciones claras sobre lo ocurrido hasta el momento.

En diálogo con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, la dueña del animal describió el transcurso de estos días como “muy difíciles” y denunció “la negligencia” cometida por Aerolíneas Argentina que “perdió” su gato por una “mala manipulación del canil”.