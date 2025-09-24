Una minera acelera sus inversiones en Argentina tras el apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Milei

La minera McEwen Copper invertirá 3.000 millones de dólares gracias al apoyo del Banco Mundial para desarrollar su proyecto de cobre Los Azules en San Juan en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Este respaldo al cobre argentino está en sintonía con los recientes anuncios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo de ampliar y acelerar la asistencia financiera a la Argentina por unos 7.900 millones de dólares para los próximos meses.

El objetivo de las instituciones de crédito es ayudar al gobierno de Javier Milei, tras las contundentes declaraciones de apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos.

"A través de este proyecto buscamos fomentar una mayor inversión en el sector minero argentino y apoyar su desarrollo sostenible", señaló el Banco Mundial a través de un comunicado.

"El Grupo Banco Mundial apoya a Argentina para que aproveche el potencial de su industria minera y metalúrgica de manera sostenible, maximice los impactos positivos para el país, genere empleo y apoye el desarrollo económico local, incluyendo los ingresos por divisas", agregó el organismo de crédito internacional.

Por su parte, Michael Meding, vicepresidente y gerente general de McEwen Copper, aseguró que "este sólido marco de financiamiento aportado por el Banco Mundial impulsa el camino al éxito de Los Azules y aumenta su atractivo para los inversionistas globales, lo que acelerará la llegada de dólares a la Argentina".

Para la etapa de construcción, la iniciativa minera demandaría unos 2.500 trabajadores directos y 5.000 entre fines de este año y 2026.

En la actualidad, en Los Azules se llevan exploradas solo 3.000 de las 32.000 hectáreas del proyecto y por eso los fondos comprometidos con el Banco Mundial le permitirá expandirse hacia esos objetivos.