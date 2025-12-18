Una mendocina ganó el Festival del Vacío a la Llama

Aisha Nazar se convirtió este fin de semana en la segunda mujer en ganar el Festival del Vacío a la Llama, un certamen tradicional que se celebra en Maipú, Mendoza, y que reúne a especialistas y aficionados en una de las técnicas más exigentes de cocción a fuego directo. Su consagración marca un hito dentro de un evento históricamente dominado por hombres y vuelve a poner en agenda el crecimiento de la participación femenina en la gastronomía al fuego.

Nazar, quien dialogó en comunicación con Ramos generales, destacó el valor simbólico del premio y subrayó que el reconocimiento no es solo personal, sino también colectivo, ya que refleja un cambio cultural dentro de un ámbito muy arraigado a tradiciones masculinas. En ese sentido, remarcó que la competencia exige precisión, paciencia y conocimiento profundo del producto, más allá de la fuerza física que suele asociarse al trabajo con fuego y grandes cortes.

El Festival del Vacío a la Llama es uno de los encuentros gastronómicos más emblemáticos de la región cuyana. Cada edición convoca a cocineros y parrilleros que deben demostrar técnica, manejo del fuego, tiempos de cocción y respeto por la materia prima, bajo la evaluación de un jurado especializado. En ese marco, la actuación de Aisha Nazar fue especialmente destacada por la calidad final del plato y el control del proceso a lo largo de toda la prueba.