Una media maratón de Buenos Aires con muchos récords

Con una participación récord de 27.500 inscriptos y varias marcas deportivas superadas se realizó este domingo la 36ª edición de los 21k de Buenos Aires.

El ugandés Jacob Kiplimo, actual récord del mundo en la distancia (56m42s logrados en febrero pasado en Barcelona), fue el más rápido de la jornada y marcó un nuevo récord del circuito porteño con 58m29s.

Lo escoltaron el etíope Seifu Tura Abdiwak, con 59m56s, y el keniano Nyamongo Nyageo, con 59m57s.

En el podio femenino, la keniana Verónica Loleo obtuvo el primer lugar con 1h06m58s, seguida por la etíope Ftaw Zeray Bezabh (1h07m07s) y la keniana Catherine Reline Amanang'ole (1h07m13s).

En el Campeonato Nacional de de Medio Maratón, incluido en la prueba, el mejor argentino fue el mercedino Laureano Rosa (1h04m08s), seguido del bahiense Manuel Córsico (1h05m01s) y el porteño Nahuel Di Leva (1h05m14s).

En tanto, la marplatense Florencia Borelli mejoró la plusmarca sudamericana y nacional, con 1h09m21s; y la pilarense Daiana Ocampo arribó apenas un segundo después; el podio lo completó Sofía Gómez que logró un tiempo 1h11m33s.

El evento tuvo nuevamente una largada por “olas”, para permitir un mayor y mejor ordenamiento de los 27.500 inscriptos, y todos los participantes recibieron su medalla finisher, surgida del concurso de diseño entre alumnos de la Escuela Técnica Raggio.

Los 21k de Buenos Aires, organizado por Carreras y Maratones Ñandú, constituyó la antesala del Maratón Internacional de Buenos Aires, cuya próxima edición –en su 41° aniversario- se disputará el próximo domingo 21 de septiembre.

Disminuidos Visuales B1 masculino, Daniel Davrieux obtuvo el primer lugar con un tiempo de 1h23m11s. Lo siguieron José Santero (1h26m07s) y Hugo Acuña (1h41m06s).

Mientras que el podio femenino se conformó con Cecilia Mercedes Zárate (2h14m13s), Lorena María Aguirre (2h15m25s) y Florencia Gencarelli (2h25m33s).

Por la categoría Disminuidos Visuales B-2/3, el podio estuvo conformado por Marcelo Sarmiento (1h30m11s), Nicolás Nadal (1h32m47s) y Natalio Ezequiel Muñoz (1h44m09s).

En tanto, las tres mejores en esta categoría fueron Fernanda Macarena Carrillo Arriaza (2h09m19s), Verónica Ruth Etchegoyen (2h12m15s) y María de Los Angeles Baez (2h59m56s).

Por el lado de la categoría Silla de Ruedas Juan Pablo Regalado logró el primer lugar marcando un tiempo de 1h37m46s.