Una masa de aire antártico trajo algunas nevadas leves en territorio bonaerense

El meteorólogo Sebastián Pagliarino habló con Primer Round y contó que el fenómeno se extenderá al menos 48 horas y podría ocasionar precipitaciones de nieve o aguanieve en varios lugares de la provincia de Buenos Aires y por supuesto en la región patagónica con mayor intensidad.

"En la madrugada de este jueves se registraron algunos copos en Sierra de los Padres, Necochea Tres Arroyos".

El especialista explicó que la masa de aire antártica se origina más cerca del Polo con aires más secos y suele tener muy bajas temperaturas a diferencia de la masa de aire "polar" que proviene de regiones más húmedas, en territorio antártico pero no tan cercanas al Polo Sur.

Además Fernando Ezequiel Sosa, Teniente coronel y Jefe en Base Esperanza en la Antartida, habló del tiempo en esa zona del país. "Hoy estamos con 13 grados bajo 0, y no tenemos nada de viento. Hoy es un lujo con esa temperatura", dijo. "Aquí de todas maneras es muy cambiante el clima, puede cambiar entre 1 ó 2 horas", agregó. "Aquí la mayoría de los trabajos son afuera porque tienen que ver con el mantenimiento de los edificios. Así que acá usamos 1 primera piel, de ropa, luego una segunda y una tercera capa. Usamos un overol térmico, gorro polar, antiparras para protegerse los ojos y guantes. Además las botas preparadas para 40 grados bajo cero", describió.