Una luz flotante que apareció en un campo de Santa Fe fue declarado "de seguridad nacional"

La noche del 14 de agosto en Candioti, un pequeño pueblo a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, se tiñó de misterio.

Lo que comenzó como un aviso vecinal por “luces raras” terminó con una denuncia oficial, un parte policial, y ahora, dos meses después, con un expediente reservado por razones de seguridad nacional.

A propósito de este acontecimiento, en Nunca es tarde, Adrián Noriega conversó con la investigadora Andrea Pérez Simondini, una de las referentes nacionales en el estudio de fenómenos aéreos anómalos, quien decidió pedir formalmente acceso al documento.

La investigadora detalló los acontecimiento descriptos en el expediente y recordó que en esa misma zona, un equipo que ella integra, ya venía realizando tareas de campo por la ocurrencia de divesos fenómenos de muy rara explicación.