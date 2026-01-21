Una joven argentina expone sobre inteligencia artificial en el Foro de Davos

La Argentina tendrá representación en el Foro Económico Mundial de Davos a través de una joven especialista en inteligencia artificial que fue seleccionada entre miles de postulantes para participar de uno de los encuentros globales más influyentes en materia económica, tecnológica y social.

Delfina Arambillet, especialista en datos e inteligencia artificial, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó el valor de formar parte del grupo de 40 jóvenes líderes mundiales elegidos entre más de 3.000 postulantes, en un espacio que reúne a referentes internacionales para debatir los desafíos actuales y futuros vinculados a la tecnología y la innovación.

"Toda la conversación en Davos está girando en torno a la inteligencia artificial, desde el aspecto geopolítico y el consumo energético y hasta el lo social", expresó.

Con 27 años, Arambillet es la única representante argentina en esta edición del foro y su participación se centra en el impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación.

"La inteligencia artificial es una tecnología que llegó para quedarse y avanzar aún más, tiene mucho potencial para resolver varias de las crisis que tiene el periodismo", resaltó Arambillet.

El Foro Económico Mundial de Davos convoca cada año a líderes políticos, empresarios, académicos y referentes sociales de todo el mundo, y en los últimos años incorporó espacios específicos para jóvenes especialistas con el objetivo de sumar nuevas miradas sobre los cambios tecnológicos y sociales en curso.