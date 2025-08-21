Una investigación revela cómo la IA moldea nuestro lenguaje cotidiano

Para entender el impacto de este cambio, a raíz de la creciente interacción con chatbots de inteligencia artificial, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el sociólogo, especialista en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia.

El Licenciado Daniel Gómez dio cuenta de lo relevado en la investigación alemana y citó, entre algunos de los términos que se han incorporado cotidianamente, “permanentemente y por lo tanto”, con un aumento en su uso cercano al “40 por ciento”.

“La IA es un actor protagonista en la dinámica de modificación del lenguaje, algo que hasta ahora no había pasado” reflexionó.