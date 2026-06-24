Una historia sobre los vínculos, el duelo y la magia de volver a sentir

La emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, recibió la visita de Antonela Van Ysseldyk y Tobías Wainer, quienes compartieron detalles de Renata y los últimos, una obra de realismo mágico con títeres para personas adultas y música en vivo.

Se presenta los sábados a las 17.30 en el Teatro El Extranjero de la Ciudad de Buenos Aires.

Escrita y dirigida por Van Ysseldyk, la propuesta aborda con ternura, humor y poesía temas como el duelo, los vínculos familiares y la capacidad de reencontrarse con las emociones.

La historia sigue a Niño, un hombre que, tras una gran pérdida, se aleja de aquello que le daba sentido a su vida. Sin embargo, la llegada de su nieta Renata lo enfrentará al desafío de volver a conectarse con la curiosidad, el asombro y la sensibilidad.

Durante la entrevista, reflexionaron sobre el proceso creativo de la obra, el trabajo con títeres y la importancia del arte como espacio de encuentro y transformación emocional.