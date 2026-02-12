Una historia de sueños, coraje y magia que se hizo realidad

En Amnesia, Pablo Valente conversó con Ginett Servian, directora artística del Circo Servian. El Circo regresa a Mar del Plata en la temporada 2026 con un nuevo

y emocionante espectáculo que invita al público a viajar al origen de la magia. Una propuesta artística que narra la historia de Jorge Servian, su fundador, y de un sueño que comenzó siendo pequeño, casi imposible, pero que con amor, dedicación y esfuerzo logró convertirse en uno de los espectáculos circenses más prestigiosos del país.

Este show cuenta la historia del niño que fue Jorge Servian: un joven que llegó a la Argentina con la esperanza de construir su futuro y dejar un legado. A través de números impactantes, performances visuales y una puesta en escena cinematográfica, el público podrá vivir el recorrido emocional del artista que soñó con levantar su propio circo… y lo logró. Porque esta es una historia real, una historia que demuestra que cuando se trabaja con el corazón, los sueños se alcanzan. Así nació Servian El Circo, con el deseo de llevar alegría, asombro y emoción a niños y adultos de cada rincón del país.

El circo es un arte auténtico, eterno y vigente. No pasa de moda, porque sigue despertando la admiración y la ilusión que sólo el espectáculo en vivo puede generar.