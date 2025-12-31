Una hamburguesería argentina competirá en el primer mundial de hamburguesas en Dubái

El evento, denominado Dubai Burger Championship, reunirá a 20 locales seleccionados: 15 de la ciudad anfitriona y apenas cinco del resto del mundo, elegidos especialmente por su trayectoria y reconocimiento internacional. Daniel Cocchia, fundador de La Birra Bar, en diálogo con el equipo de Ramos Generales habló de este desafío por Radio Nacional.

"Estamos orgullosos de haber sido invitados a esta primera edición, que se hará del 8 al 11 de enero, y hay solo 5 representantes internacionales: uno de Argentina, uno de Francia, uno de España y uno de Suecia. Luego hay 15 representaciones de Dubái. Veremos dónde estamos posicionados", contó.

Cocchia mencionó que su hamburguesa que se vende en más de 25 locales alrededor del mundo, tiene como diferencial "la artesanía con la que se maneja el producto". "Eso trasciende al paladar de las personas", expresó el fundador de La Birra BAR.

"Queremos hacer todo desde cero, con nuestras recetas, y conseguimos un producto auténtico", agregó.