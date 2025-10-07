Una “guitarreada” que celebra la música y la amistad

El músico rosarino Martín Neri visitó a Mariana Fossati en el estudio de Nacional Folklórica para hablar de “Guitarreada”, el ciclo que impulsa en El Aserradero, el espacio cultural que fundó en 2002 junto a Mario Chapino. La propuesta reúne a artistas admirados y amigos en un formato íntimo, “de encuentro y memoria popular”, explicó Neri.

El ciclo comenzó el 2 de octubre junto a Teresa Parodi, continuará el jueves 16 de octubre con Juan Falú —coincidiendo con su cumpleaños— y cerrará el 13 de noviembre con José Luis Aguirre.

Además, Neri adelantó que viajará a Brasil para grabar un disco con Chacho Echenique, en homenaje al Dúo Salteño y con arreglos originales del Cuchi Leguizamón. “Vamos a internarnos cinco días en una reserva ecológica cerca de San Pablo para registrar esa obra tan querida”, contó.

Durante la entrevista, el músico interpretó temas propios y habló de su paso por el Dúo Salteño, al que definió como “una escuela de vida y coherencia artística”.