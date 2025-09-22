Una fiesta radial para celebrar el Día del Chamamé

En un programa especial conducido por Carla Ruiz, Nacional Folklórica celebró el Día Nacional del Chamamé con músicos invitados, oyentes en el estudio y un recorrido por la historia y la vigencia del género.
Las Hermanas Vera compartieron recuerdos y definieron al chamamé como “nuestra vida, nuestro ADN”, mientras que Bernabé Sánchez, Nico Cardozo, Iris Mabel y jóvenes como Santiago Torres dieron vida a un repertorio clásico y popular.
También hubo espacio para reflexionar sobre la relación entre el guaraní y la música litoraleña, de la mano de la docente Vero Gómez.
El encuentro cerró con todos los artistas unidos interpretando Kilómetro 11, himno de Tránsito Cocomarola y Odilio Godoy y el público contento con el espectáculo.
Etiquetas: Bernabé Sanchez, Carla Ruiz, Hermanas Vera, iris mabel, Nico Cardozo