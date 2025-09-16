Una fiesta nacional para la pizza y la empanada

En diálogo con Silvia Marucho, Diego Dávila, Director de la Escuela Profesional de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina contó detalles de la Noche de la Pizza y la Empanada, un evento único en el mundo que este año reúne a casi 1.400 pizzerías y casas de empanadas en todo el país. Declarada de interés turístico nacional y provincial, la celebración ofrece descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con promociones adaptadas a cada local para que todo el publico que se acerque pueda disfrutar a buenos precios. Dávila destacó la importancia cultural de estos dos productos emblemáticos de la gastronomía argentina, que ya tienen presencia en el exterior bajo la marca de “pizza argentina” y “empanada argentina”.