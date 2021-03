“Una familia tomó el poder absoluto en el Instituto del Aborigen Chaqueño”

Antonio María Mocoví, candidato a presidente en las elecciones que se realizarán en el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), intervenido por el gobierno provincial, fue entrevistado en Radio Nacional Resistencia: “el gobernador Jorge Capitanich sacó un decreto de prórroga del mandato de las autoridades con el que no estamos de acuerdo. Ahora designaron un normalizador que consideramos no tiene facultades de intervención y se supone que actuará en el proceso eleccionario con todo lo que ello implica. La fecha tentativa para las elecciones es el 18 de julio”, señaló.

En charla con Silvia Villavicencio, Mocoví agregó: “en las elecciones se presentarán 6 candidatos y nosotros cuestionamos la larga actuación del actual presidente, con manejo de grandes montos, mientras que las necesidades de la gente no se solucionan. Con mi candidatura por el pueblo mocoví, supuestamente minoritario entre las tres etnias, espero poder acceder a la presidencia. Si bien apoyo al señor gobernador en muchos temas, en este del IDACH, no lo hago. Ofrezco mi experiencia en la función pública y los hermanos saben quien soy, porque conozco la realidad y puedo dar soluciones. Para eso necesito el apoyo de los hermanos de otras etnias, porque hay una dirigencia que se apoderó del poder y no da soluciones a todos, es una familia que se apoderó de todo, no hay alternancia y llamo a la reflexión”, indicó.