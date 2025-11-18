Una falla en "la nube" paraliza a parte de internet

Una interrupción global en los servicios del gigante de la infraestructura web, Cloudflare, provocó un martes negro para millones de usuarios.

Plataformas masivas, desde la red social X (ex Twitter) hasta el popular videojuego League of Legends y la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, experimentaron caídas o problemas de conexión a nivel mundial.

La falla, que la propia compañía identificó y comenzó a investigar durante la mañana, impactó en la vasta red global que Cloudflare utiliza para acelerar y proteger millones de sitios web y aplicaciones.

La empresa, que maneja un promedio de 81 millones de solicitudes HTTP por segundo, reconoció el problema en su página de estado, aunque el alcance total de la afectación y su causa exacta aún están bajo análisis.

La magnitud del incidente no tardó en evidenciarse. Informes de la plataforma DownDetector mostraron picos de caídas que afectaron a múltiples servicios en línea.

Entre los reportes se destacaron las dificultades para acceder a X, la inestabilidad en la plataforma de streaming Spotify y problemas en el servicio de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT.

Este evento se suma a un historial reciente de interrupciones, recordando la caída masiva que sufrió Amazon Web Services hace apenas un mes, un signo de la vulnerabilidad inherente de la infraestructura central de Internet.