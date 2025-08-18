Una fábrica de pastas vende sorrentinos con forma de la estrella viral del Conicet

Pastas Alfredo es una tradicional fábrica platense y lanzó un sorrentino especial que replica la silueta del equinodermo. Con masa teñida de un intenso fucsia por la remolacha, de 4 quesos o merluza fresca, que es un tipo de pescado típico de las aguas nacionales, la propuesta se presentó en redes con el lema: “Cuerpo generoso, sabor profundo. Del fondo del mar a Alfredo, sin escalas”. El dueño de la empresa Matías Lamas habló en Radio Nacional sobre la idea y explicó cómo lo hicieron.

"Tiene la forma de un sorrentino y son muy lindas y ricas. El relleno original fue en homenaje al mar argentino: merluza en cocción de vino blanco con ralladura de limón y queso parmesano. Luego hicimos una variante por el Día del Niño y retocamos los sabores. Hicimos una versión 4 quesos. El color es a base a la remolacha", describió.

Lamas mencionó que la estrella culona de pescado puede acompañarse con la salsa Alfredo (tipo salsa romana) o una versión más fit como la de fileto. "Una persona puede comerse 6 ó 7 estrellas, aunque son grandes", agregó.