Una española cruzó a nado el Canal Beagle en pleno invierno

La atleta española Begoña Alday cruzó a nado el Canal Beagle, en el sur de la provincia de Tierra del Fuego y en lo que constituye un desafío extremo por haberse realizado en plena temporada de invierno.

La triatleta y capitana de la marina mercante efectuó la travesía al unir en 33 minutos el Cabo Peña (del lado argentino del canal) con el Paso McKinlay (en Chile) en un recorrido de 1,7 kilómetros.

El cruce formó parte de la preparación de Alday para el IronHuman Project, un desafío deportivo y documental con el que en enero de 2026 intentará convertirse en la primera mujer en completar un Ironman en la Antártida.

La deportista prevé nadar 3,8 kilómetros en aguas antárticas, hacer 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera en uno de los entornos más hostiles del planeta.

La nadadora vasca viene de competir en la Winter Swimming World Cup frente al glaciar Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, y ya cuenta con un extenso itinerario de entrenamientos en condiciones extremas.

Completó el Half Ironman en Islandia, el ultramaratón ártico en Canadá y un Ironman en Groenlandia.

“Cruzar el Canal Beagle en invierno ha sido un reto brutal, tanto física como mentalmente. Es un paso más en la preparación hacia mi gran objetivo: demostrar que los límites pueden redefinirse, incluso en la Antártida”

El proyecto IronHuman también busca abrir nuevas miradas en el deporte: está producido por un equipo técnico integrado por mujeres y disidencias, con la intención de “romper no solo récords, sino etiquetas en el deporte y generar nuevos espacios para habitar la aventura”.

En el Beagle, Alday estuvo acompañada por la ONG Nadando Argentina, liderada por el nadador de aguas frías Matías Ola, junto a la embarcación Akawaia, kayaquistas de Ushuaia, Prefectura Naval Argentina, Armada de Chile, Hospital y Bomberos de Puerto Williams y la Municipalidad de Ushuaia.