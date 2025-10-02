Una escuela rural tucumana con 98% de egresados

En Nacional Folklórica, Silvia Maruccio entrevistó a Nancy Gómez, Directora de la Escuela Rural Gobernador Piedrabuena, ubicada a 65 km de San Miguel de Tucumán. La institución estatal logró que el 98% de sus alumnos termine la secundaria, gracias a un modelo pedagógico basado en la enseñanza holística, proyectos comunitarios y la participación de familias, fundaciones y autoridades locales.

Alumnos posan para una foto grupal

La escuela tiene 182 alumnos, de los cuales la mitad recibe acompañamiento y becas de las fundaciones Cimientos y Alfredo Peralta.Gómez explicó que los proyectos educativos se transmiten de una generación a otra, como el “árbol líquido”, y que esta metodología mantiene el interés de los jóvenes y les permite construir un proyecto de vida. Además, remarcó la necesidad de mejores condiciones edilicias, como canchas techadas y aire acondicionado, dada la dureza del clima en la zona.