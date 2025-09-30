Una escuela rural de Tucumán quedó seleccionada entre las 10 mejores del mundo

La Escuela Media Gobernador Piedrabuena, una institución pública y rural ubicada a 67 kilómetros al este de la capital tucumana, ha logrado una distinción histórica: fue seleccionada entre las 10 mejores escuelas del mundo en los prestigiosos World’s Best School Prizes 2025. La directora de dicha escuela Nancy Gómez, en diálogo con Diego Ramos, expresó su orgullo por haber llegado a esta mención.

La distinción destaca la colaboración de la escuela a la comunidad: "Hacemos que las familias se involucren con la educación de sus hijos. Y esto fue contemplado por el mundo, esto es lo que nos orgullece. Llevamos este trabajo adeante hace 14 años y tenemos 182 alumnos", contó la directora.

"Nosotros tenemos que afrontar las cuestiones que llevan adelante todas las escuelas con la adversidad del clima. Las temperaturas llegan a los 50 º , el viento es permanente. Y uno tiene que resolver porque esto es diario", agregó.

Los seis ganadores de todas las categorías se anunciarán en octubre. Todos los finalistas serán invitados a la conferencia anual de T4 Education, el World Schools Summit, que se realizará en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) el 15 y 16 de noviembre.