Una escuela de Coquimbito que no tiene arreglo

“Es una escuela muy querida por la comunidad, pero no se está cuidando”, sostuvo Ana Nanfara en el programa Muchas Gracias - directora de la escuela Julio Fernandez Pelaez. El establecimiento educativo ubicado en Coquimbito, Maipú tiene problemas eléctricos y edilicios. “Nosotros no recibimos ningún tipo de recursos, estamos abandonados y abandonadas”, sentenció.

La escuela cuenta con 715 estudiantes. En las denuncias y en los posteos, puse que una empresa que había ido a trabajar se robó los ventiladores y nunca tuve respuestas, sostuvo. “A nadie le interesa el patrimonio del Estado y lo que se pierde”.

Sobre la persecución que tuvo ante los planteos, denuncias y posteos realizados, Ana expresó su malestar y “desidia sobre la educación mendocina”. “Hago posteos porque es una manera de desahogar” dijo, y contó de una funcionaria que le envió una carta documento para que no la nombrara. La directora sostuvo que están pensando acciones legales al respecto. “Una gestión que lo único que le interesa es el marketing y la publicidad, y no lo que pasa dentro de las instituciones educativas” expresó.

“No he querido magnificar el problema” trasladándolo a los padres, porque “no he querido recurrir a la vía del corte de calles y manifestaciones” y agregó que esa institución fue hecha por la comunidad.

Cuando llueve la escuela se llueve, no tiene agua, no tiene luz y sumado a eso carece de internet. “Después del último posteo, vinieron a arreglar un baño que hacía 15 días que estaba desarmado”, comentó Ana al tiempo que sobre los techos sostuvo que le dijeron que no hay presupuesto por lo que este año no habrá solución.