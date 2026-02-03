Una encuesta refleja el buen posicionamiento del Gobierno y la caída del peronismo

Una encuesta nacional de la consultora Opinaia midió la imagen de 31 dirigentes del oficialismo y la oposición y dejó un escenario político marcado por el buen momento del Gobierno encabezado por Javier Milei, mientras que el peronismo aparece relegado en los últimos puestos del ranking, con altos niveles de imagen negativa entre sus principales referentes.

Juan Mayol, analista político y director de Opinaia, dialogó con el equipo de Creer o reventar y analizó los resultados del relevamiento, al señalar que el Presidente se mantiene en el primer lugar de la tabla con una imagen positiva de al rededor del 53%.

"Es un posicionamiento político muy favorable para el presidente y otros referentes del oficialismo, en relación a los referentes de la oposición", expresó.

Detrás de Milei se ubica la vicepresidenta Victoria Villarruel, con una imagen positiva del 45% y una negativa del 47%. Más atrás aparecen figuras del oficialismo como la senadora Patricia Bullrich, con un 44% de imagen positiva, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con un 40%, y el ministro del Interior Diego Santilli, que alcanza el 35%.

"Hay un contexto de alta polarización. Hoy Milei es el nuevo clivaje de polarización, que históricamente fue el kirchnerismo", dijo el analista político.

En el campo opositor, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se posiciona como el principal referente, aunque con una imagen negativa del 64% frente a una positiva del 28%, lo que evidencia las dificultades del peronismo para consolidar liderazgos competitivos a nivel nacional. En el fondo del ranking también aparece el radical Martín Lousteau, con un 62% de imagen negativa y apenas un 20% de positiva, consolidando un panorama adverso para sectores no alineados con el oficialismo.